Nothing может выпустить две модели умных очков с поддержкой ИИ

Компания Nothing, по информации отраслевых источников, разрабатывает две модели умных очков с различным набором функций.

Первая версия, как ожидается, будет ориентирована на воспроизведение музыки, телефонные разговоры и взаимодействие с голосовым помощником смартфона. Устройству также приписывают фотохромные линзы, автоматически меняющие степень затемнения в зависимости от освещения.

Вторая модель может получить встроенную камеру и дополнительные возможности искусственного интеллекта. Среди предполагаемых функций называются перевод речи и интеграция с ChatGPT.

Наличие камеры потенциально позволит использовать очки для фотографирования без помощи рук и получения информации об окружающих объектах.

Технические характеристики, стоимость и сроки поступления устройств в продажу пока неизвестны. По более ранним сведениям, первые умные очки Nothing могут появиться в 2027 году, однако производитель официально не подтвердил разработку.