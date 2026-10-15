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Nothing может выпустить две модели умных очков с поддержкой ИИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Nothing, по информации отраслевых источников, разрабатывает две модели умных очков с различным набором функций.

Первая версия, как ожидается, будет ориентирована на воспроизведение музыки, телефонные разговоры и взаимодействие с голосовым помощником смартфона. Устройству также приписывают фотохромные линзы, автоматически меняющие степень затемнения в зависимости от освещения.

Вторая модель может получить встроенную камеру и дополнительные возможности искусственного интеллекта. Среди предполагаемых функций называются перевод речи и интеграция с ChatGPT.

Наличие камеры потенциально позволит использовать очки для фотографирования без помощи рук и получения информации об окружающих объектах.

Технические характеристики, стоимость и сроки поступления устройств в продажу пока неизвестны. По более ранним сведениям, первые умные очки Nothing могут появиться в 2027 году, однако производитель официально не подтвердил разработку.

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