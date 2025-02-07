Nothing может вернуть беспроводные наушники с футуристическим дизайном

Компания Nothing, известная своим прозрачным дизайном, возможно, готовится к выпуску беспроводных наушников B170. Эти наушники были замечены в базе данных SGS Fimko, где подтверждена поддержка зарядки мощностью 5 Вт.

Концепт-арты наушников Nothing, известных как Head (1), ранее вызвали большой интерес, и их возвращение на рынок стало бы логичным шагом для компании.

Ожидается, что новые наушники сохранят прозрачный стиль, характерный для продуктов бренда. Однако пока нет точной информации о характеристиках или дате выхода, поэтому стоит следить за обновлениями.