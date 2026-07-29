Nothing готовит первые умные часы под собственным брендом

Компания Nothing может представить свои первые умные часы под основным брендом уже в сентябре. Об этом сообщил инсайдер Йогеш Брар.

По его данным, устройство получит узнаваемый дизайн Nothing, а его стоимость не превысит $300. Другие характеристики новинки пока не раскрываются. В частности, неизвестно, будет ли она работать под управлением операционной системы Google Wear OS.

Сейчас умные часы выпускает принадлежащий Nothing суббренд CMF. Актуальная модель Watch 3 Pro оснащена 1,43-дюймовым экраном, GPS-модулем, функцией звонков через Bluetooth и датчиками для отслеживания показателей здоровья. При этом устройство скорее относится к категории продвинутых фитнес-трекеров.

Часы Nothing стоимостью около $300 смогут занять более высокий ценовой сегмент. Брар пообещал позднее раскрыть дополнительные подробности о готовящейся новинке.