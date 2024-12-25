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Nothing готовит новые смартфоны с Snapdragon 7s Gen 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В новой версии прошивки Nothing OS 3.0, основанной на Android 15, обнаружены подсказки о предстоящих новинках от компании Nothing.

Согласно кодовым фрагментам, бренд готовит к выходу модели Nothing Phone 3a и 3a Plus, а также CMF Phone 2, которые, вероятно, будут работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 3.

Согласно слухам, модель Phone 3a получит классический телеобъектив, а Phone 3a Plus будет оснащён перископическим модулем, что станет первым опытом для бренда с функцией оптического зума. Обе новинки должны поддерживать eSIM.

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