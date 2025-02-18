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Nothing анонсировала серию Phone (3a) с перископическим зумом

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Компания Nothing подтвердила, что ее новая серия смартфонов среднего класса, Nothing Phone (3a), будет оснащена перископическим объективом, что обеспечит мощный оптический зум.

В линейку войдут обычная модель и версия «Pro», которая будет иметь улучшенные возможности зума.

Смартфоны серии «a» стали популярными среди пользователей, и Nothing решила выпустить их до выхода долгожданного Nothing Phone (3). Согласно утечкам, обычная модель может предлагать 2-кратный оптический зум, в то время как Pro-версия будет поддерживать 3-кратный оптический зум.

Перископический объектив, который будет установлен в модели Pro, редко встречается в устройствах среднего класса, так как производители обычно используют более простые телеобъективы. Такой объектив обеспечивает высокое качество изображения благодаря призматической системе.

Также сообщается, что Nothing Phone (3a) будет поддерживать гибридный зум до 60x. Обычная модель, скорее всего, не будет иметь таких возможностей, но наличие 2-кратного телеобъектива привлечет внимание поклонников других популярных серий, таких как «Pixel a» и «Galaxy A».

Официальный анонс линейки Nothing Phone (3a) состоится 4 марта.

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