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Nothing анонсировала конкурента Google Pixel 9a, который представят 4 марта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Компания Nothing официально объявила о выпуске нового продукта, который будет представлен 4 марта 2025 года. Хотя название устройства пока не раскрыто, индийская платформа Flipkart, похоже, случайно сообщила, что это будет Phone 3a, который станет конкурентом Google Pixel 9a.

Nothing анонсировала конкурента Google Pixel 9a, который представят 4 марта

На странице-тизере Flipkart, которая позже была удалена, в URL-адресе упоминалось «Nothing_Phone3a», что указывает на название нового смартфона.

Перед отключением страницы адрес изменили на «Nothing_arcanine», что может намекать на кодовое название устройства, связанное с персонажем «Покемонов» Арканином.

Согласно последним сообщениям, Nothing Phone 3a будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой eSIM. Ожидается, что новый смартфон также получит улучшенный модуль камеры, в том числе телеобъектив.

Пока неясно, будет ли выпущен Phone 3a Plus и будет ли на мероприятии представлен Phone 3.

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