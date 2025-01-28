Nothing анонсировала конкурента Google Pixel 9a, который представят 4 марта

Компания Nothing официально объявила о выпуске нового продукта, который будет представлен 4 марта 2025 года. Хотя название устройства пока не раскрыто, индийская платформа Flipkart, похоже, случайно сообщила, что это будет Phone 3a, который станет конкурентом Google Pixel 9a.

На странице-тизере Flipkart, которая позже была удалена, в URL-адресе упоминалось «Nothing_Phone3a», что указывает на название нового смартфона.

Перед отключением страницы адрес изменили на «Nothing_arcanine», что может намекать на кодовое название устройства, связанное с персонажем «Покемонов» Арканином.

Согласно последним сообщениям, Nothing Phone 3a будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой eSIM. Ожидается, что новый смартфон также получит улучшенный модуль камеры, в том числе телеобъектив.

Пока неясно, будет ли выпущен Phone 3a Plus и будет ли на мероприятии представлен Phone 3.