Главная » Новости

Nomad выпустила светящийся титановый ремешок для Apple Watch

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Nomad выпустила светящийся титановый ремешок для Apple Watch

Компания Nomad представила новую версию ремешка Stratos для Apple Watch в цвете Icy Blue Glow. Модель выполнена из титана Grade 4 с внутренним покрытием из флуороэластомера, который слегка светится в темноте между звеньями.

Комбинация материалов делает ремешок гибким и комфортным, улучшает вентиляцию и снижает ощущение тяжести на руке по сравнению с обычными металлическими браслетами. Подгонка по размеру осуществляется с помощью комплектного инструмента, а магнитная застёжка открывается только при нажатии по бокам.

Стоимость ремешка составляет 14 300 рублей, он уже доступен на официальном сайте Nomad.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.