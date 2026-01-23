Nomad выпустила светящийся титановый ремешок для Apple Watch

Компания Nomad представила новую версию ремешка Stratos для Apple Watch в цвете Icy Blue Glow. Модель выполнена из титана Grade 4 с внутренним покрытием из флуороэластомера, который слегка светится в темноте между звеньями.

Комбинация материалов делает ремешок гибким и комфортным, улучшает вентиляцию и снижает ощущение тяжести на руке по сравнению с обычными металлическими браслетами. Подгонка по размеру осуществляется с помощью комплектного инструмента, а магнитная застёжка открывается только при нажатии по бокам.

Стоимость ремешка составляет 14 300 рублей, он уже доступен на официальном сайте Nomad.