Nokia выпустит новый флагманский смартфон в Китае до 11 ноября

HMD Global, компания, которая сейчас производит смартфоны под брендом Nokia, готовится выпустить на рынок новый смартфон 5G до 11 ноября этого года. Об этом сообщил Чжан Юйчэн, менеджер по продукту HMD Global для мобильных телефонов Nokia в китайском регионе, во время разговора с пользователями Weibo. Это означает, что новый флагманский смартфон от бренда должен быть доступен в ближайшие месяцы.

Nokia выпустила на рынок немного смартфонов 5G. Фактически, первый смартфон 5G от этой марки — Nokia 8.3 5G еще не был выпущен в Китае. Сообщается, что бренд уже некоторое время работает над новым флагманским смартфоном, но с прошлого года от компании не поступало никаких серьезных новостей.

Прошло несколько лет с тех пор, как HMD Global планирует выпустить смартфон Nokia 9.3 PureView, который до сих пор не увидел свет, учитывая, что запуск устройства несколько раз откладывался.

Что касается грядущего флагмана, ожидается, что финская компания внесет определенные изменения в метод наименования в этом году. Говорят, что стиль именования будет изменен, но новая система именования еще не известна. Чтобы точно знать, что планирует компания, придется дождаться анонса от бренда.

Источник — Astera.