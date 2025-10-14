Noise представила новые наушники Master Buds Max с акустикой Bose и 60 ч работы

Бренд Noise, известный доступными наушниками и смарт-часами, расширяет линейку премиальной аудиотехники с выпуском Noise Master Buds Max. Эти беспроводные наушники оснащены технологией Sound by Bose, длительным временем работы и продвинутыми характеристиками.

Модель Noise Master Buds Max была впервые представлена на IFA Berlin 2025 и теперь официально доступна в Индии. Наушники поддерживают подключение по Bluetooth 5.4 и высококачественное воспроизведение через LHDC 5.0. Они оснащены активным шумоподавлением до 40 дБ с адаптивной системой ANC, режимом прозрачности и технологией ENC с пятью микрофонами.

Встроенные 40-мм драйверы обеспечивают диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц. Наушники имеют лёгкий корпус весом 262 грамма, амбушюры из веганской кожи и решётки из авиационного сплава. Одной полной зарядки хватает до 60 часов работы, а быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает 10 часов воспроизведения.

Дополнительно модель получила защиту от брызг по стандарту IPX4, радиус действия до 10 метров и автоматическое подключение к последнему устройству. Наушники представлены в трёх цветах: Onyx, Titanium и Silver. Рекомендованная цена на запуск составляет 9 999 рупий, купить их можно на официальном сайте Noise, Amazon India, Croma, Vijay Sales и Reliance Digital.