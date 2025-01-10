Noise представила на CES 2025 умное кольцо и смарт-часы с ИИ

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 компания Noise презентовала свои новейшие носимые устройства, включая кольцо Luna Ring Gen 2.0 и смарт-часы ColorFit Pro 6.

Luna Ring Gen 2.0 — это обновленная версия первого в мире умного кольца с искусственным интеллектом, которое сделано из титана, используемого в истребителях.

Устройство предлагает расширенные функции биомониторинга, включая отслеживание стресса, здоровья сердца, сна и уровня кислорода в крови.

Оно также поддерживает тренировки с использованием искусственного интеллекта и может работать до 30 дней на одном заряде. Предварительные заказы на кольцо стартовали 9 января 2025 года, а поставки ожидаются в марте.

Кроме того, Noise анонсировала серию смарт-часов ColorFit Pro 6, которые также используют искусственный интеллект. Эти часы обещают высокую точность отслеживания и удобство использования, что должно повысить их функциональность и производительность.

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