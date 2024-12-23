Ногти с QR-кодом: в США начали использовать микрочипы в маникюре

В мире маникюра появился интересный тренд — ногти с встроенными NFC-микрочипами, который сочетает стиль и современные технологии. Эта идея принадлежит Лори-Эллен Хау, мастеру по маникюру из США.

NFC (Near Field Communication) позволяет обмениваться данными на коротком расстоянии. В случае с маникюром, микрочипы скрываются под слоем лака или геля и могут передавать информацию, такую как ссылки на социальные сети или QR-коды для онлайн-платежей.

По словам Хау, этот маникюр открывает новые возможности для самовыражения, позволяя модницам демонстрировать свою любовь к инновациям. Установка чипа проста: его закрепляют на ногте с помощью прозрачного лака и покрывают цветным гелем, так что он становится незаметным, но продолжает работать.

Чипы не требуют батареек и активируются при близком контакте со смартфоном. Их можно запрограммировать для выполнения различных функций с помощью специальных приложений, что делает эту технологию доступной для всех.

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