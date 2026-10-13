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No Man’s Sky выйдет на iPhone и iPad в конце октября

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

No Man’s Sky выйдет на iPhone и iPad в конце октября

Космическая игра No Man’s Sky появится на мобильных устройствах Apple 29 октября 2026 года, согласно информации в App Store. Разработчики из Hello Games перенесут на iOS практически весь контент, выпущенный за десять лет существования проекта, включая более 40 крупных обновлений.

В мобильной версии не будет многопользовательского режима. Строительство планетарных поселений станет доступно только владельцам iPhone 15 Pro и более новых моделей.

Игра займет около 3,8 ГБ памяти. Для запуска потребуется iPhone или iPad с процессором A12 Bionic либо более современным и операционной системой iOS 26 или iPadOS 26.

Пользователи смогут бесплатно пройти вступительную часть No Man’s Sky. Разблокировка полной версии обойдется в $19,99, или примерно 1600 рублей.

При этом на официальном сайте разработчика указана дата релиза 28 октября, тогда как американский App Store показывает 29 октября.

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