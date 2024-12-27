НИУ ВШЭ определил ключевые направления для цифровой трансформации в РФ

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провёл анализ больших данных и выделил главные направления развития технологий, влияющих на цифровую трансформацию экономики и общества.

Цифровые технологии стали важным ресурсом, позволяющим извлекать ценность для бизнеса и государства, что соответствует Национальному проекту «Экономика данных».

Анализ проводился с помощью системы iFORA, которая включает более 800 миллионов документов и помогает в принятии решений.

В исследовании отмечается, что для России актуальны шесть из десяти самых значимых на глобальном уровне технологий. Основные направления включают искусственный интеллект, киберфизические технологии, цифровую инфраструктуру, цифровые финансы и индустрию 4.0.

Искусственный интеллект, в частности нейронные сети, занимает лидирующие позиции в мировом и российском контексте. Киберфизические технологии, такие как беспилотные аппараты и интернет вещей, активно развиваются благодаря своей универсальности.

Цифровая инфраструктура включает облачные сервисы и кибербезопасность, что необходимо для стабильной работы цифровых приложений.

В сегменте цифровых финансов наблюдается рост интереса к технологиям управления цифровыми активами и внедрению цифрового рубля.

Индустрия 4.0 акцентирует внимание на производственных технологиях, таких как 3D-печать и цифровые двойники, что может значительно повысить эффективность.

Это исследование отвечает приоритетам новой Стратегии научно-технологического развития России, направленной на создание высокотехнологичных решений к 2030 году.