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Nio представила смартфон-ключ от автомобиля Nio Phone 2 стоимостью от 76 000 рублей

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Компания Nio в Шанхае представила свою новейшую разработку — Nio Phone 2. Этот смартфон стал центральным объектом внимания благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам и уникальной интеграции с автомобилями компании.

Nio представила смартфон-ключ от автомобиля Nio Phone 2 стоимостью от 76 000 рублей

Судя по всему, Nio последовательно реализует свою стратегию выпуска новых моделей телефонов ежегодно, превзойдя даже собственный график, учитывая, что предыдущая модель, Nio Phone, была представлена всего год назад.

Nio Phone 2, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3 и дисплеем LTPO с частотой 120 Гц, не только поражает своим дизайном, но и предлагает потрясающую интеграцию с линейкой электромобилей компании. Особенно примечательно наличие специальной кнопки на раме телефона для управления функциями автомобиля.

Nio представила смартфон-ключ от автомобиля Nio Phone 2 стоимостью от 76 000 рублей

Это устройство также выступает в роли ключа от машины, обеспечивая безопасность и комфорт владельцу. С технологиями UWB и Bluetooth для совместимых автомобилей, поиск вашего транспортного средства становится проще и удобнее, дополняясь другими функциями, такими как автоматическая запись местоположения авто и номера парковочного места.

Новая функция Nio Link позволяет взаимодействовать с телефоном через информационно-развлекательную систему автомобиля, расширяя возможности использования устройства.

Nio представила смартфон-ключ от автомобиля Nio Phone 2 стоимостью от 76 000 рублей

Nio Phone 2 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и отличным набором камер.

Стоимость этого технологического шедевра начинается с 6499 юаней или 76 000 рублей.

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