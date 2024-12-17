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Nintendo в январе представит карманную консоль Switch 2

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Не исключено, что консоль официально дебютирует в рамках выставки CES 2025.

Зарубежные источники сообщили, что Nintendo в январе представит карманную консоль Switch 2, которая в продажу должна выйти уже в марте.

Есть также предварительные данные о стоимости. Так, Switch 2 в зависимости от комплектации обойдется от 399 до 499 долларов.

В модели ожидается измененный дизайн и появление новых функций. Среди нововведений — магнитные Joy-Con с более точными стиками и поддержка 4K-вывода через док-станцию с частотой 30 кадров в секунду.

Консоль будет доступна в сером и белом цветах, а также выйдет лимитированное издание, связанное с Mario Kart 9.

 

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