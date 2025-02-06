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Nintendo Switch продолжает приносить прибыль, продажи превысили 150 миллионов

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Несмотря на опасения о финансовой неудаче в 2016 и 2017 годах, консоль Nintendo Switch продолжает демонстрировать впечатляющие результаты почти через восемь лет после своего запуска.

Согласно отчету, опубликованному 31 декабря, общие продажи Switch достигли 150,86 миллиона единиц.

В последнем квартале было реализовано 4,82 миллиона консолей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Самым популярным игровым тайтлом остается Mario Kart 8 Deluxe, проданный более чем 67,35 миллиона раз. Среди новых релизов наибольшим успехом пользуется Super Mario Party Jamboree с 6,1 миллиона проданных копий.

На данный момент Nintendo Switch занимает третье место среди самых успешных игровых консолей, уступая PlayStation 2 и Nintendo DS.

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