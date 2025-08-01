Nintendo Switch 2 установила рекорд продаж — более 6 млн за семь недель

Nintendo объявила о продаже свыше 6 миллионов консолей Switch 2 всего за семь недель после запуска — это новый рекорд в истории игровых приставок.

Компания также сообщила, что игра Mario Kart World, первый крупный эксклюзив для Switch 2, была приобретена почти каждым владельцем консоли — продажи достигли 5,6 миллиона копий.

Для сравнения, продажи оригинальной Switch за квартал составили около миллиона устройств, а всего было продано более 153 миллионов консолей первого поколения. До рекорда по продажам среди игровых консолей, который принадлежит PlayStation 2, Switch 1 осталось приблизительно 7 миллионов проданных единиц.