Главная » Новости

Nintendo Switch 2 установила рекорд продаж — более 6 млн за семь недель

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Nintendo Switch 2 установила рекорд продаж — более 6 млн за семь недель

Nintendo объявила о продаже свыше 6 миллионов консолей Switch 2 всего за семь недель после запуска — это новый рекорд в истории игровых приставок.

Компания также сообщила, что игра Mario Kart World, первый крупный эксклюзив для Switch 2, была приобретена почти каждым владельцем консоли — продажи достигли 5,6 миллиона копий.

Для сравнения, продажи оригинальной Switch за квартал составили около миллиона устройств, а всего было продано более 153 миллионов консолей первого поколения. До рекорда по продажам среди игровых консолей, который принадлежит PlayStation 2, Switch 1 осталось приблизительно 7 миллионов проданных единиц.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.