Nintendo Switch 2 получил дополнительный порт USB-C

Nintendo представила новый порт USB-C в Switch 2, что стало долгожданным улучшением для пользователей.

Этот дополнительный порт, расположенный сверху, позволяет заряжать консоль и подключать аксессуары, такие как камера. Однако стоит отметить, что видео выводят только нижние порты.

Коити Кавамото из Nintendo подтвердил, что Switch 2 не сможет подключить док-станцию ​​через верхний порт.

Хотя верхний порт USB-C не поддерживает видео, его все равно можно использовать для подключения периферийных устройств.

Кавамото также отметил, что Nintendo не может обеспечить совместимость Switch 2 с дисплеями, такими как Xreal Air 2 Glasses.

В итоге наличие двух портов USB-C может ограничить использование консоли, чтобы пользователи могли заряжать Switch 2 и одновременно подключать другие устройства.