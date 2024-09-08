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Nintendo Switch 2 может быть представлена уже в сентябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Согласно слухам, презентация консоли Nintendo Switch 2 может состояться в этом месяце. Журналист Gamesindustry.biz Кристофер Дринг сообщил в X, что в индустрии ходят слухи о каких-то событиях, связанных с новой консолью.

Хотя полное раскрытие информации маловероятно, есть шанс, что консоль будет официально анонсирована с указанием ее названия.

Однако запуск Nintendo Switch 2 может не состояться в начале 2025 года, так как разработчикам рекомендовали не ждать релиза в текущем финансовом году.

Слухи о Switch 2 активизировались, и, хотя стоит относиться к ним с осторожностью, вероятно, что вскоре мы узнаем больше. Оригинальная версия Switch была впервые представлена в октябре 2016 года, что добавляет надежд на скорый анонс.

Тем не менее даже если презентация пройдет, дата выхода консоли может быть далека. О ней пока известно немного, но сообщается, что Switch 2 будет поддерживать трассировку лучей и улучшенную производительность.

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