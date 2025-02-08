Nintendo продолжит продавать Switch после выхода Switch 2

Nintendo сообщила, что выпуск новой консоли Switch 2 не приведет к завершению жизненного цикла оригинального Switch.

Компания планирует продолжать продажи старой портативной консоли, несмотря на выход её преемника, что отличается от ситуации с Wii U, который был прекращен за несколько месяцев до появления Switch.

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава отметил, что компания будет продавать Switch до тех пор, пока будет сохраняться спрос. Он также выразил надежду на хорошую продажу консоли в восьмой год её существования, несмотря на снижение продаж, связанное с ожиданием новой модели.

Кроме того, Nintendo подтвердила, что Switch 2 будет совместим с играми для оригинальной версии, хотя не все игры могут поддерживаться.

Ожидается, что обе консоли будут получать поддержку программного обеспечения, но пока неясно, будут ли новые игры выходить одновременно для обеих моделей.