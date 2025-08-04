Nintendo повысила цены на Switch в США из-за торговых пошлин

Nintendo изменила розничные цены на консоли линейки Switch на американском рынке. В компании объяснили это «текущими рыночными условиями», связанными с тарифами и пошлинами, введёнными в США в рамках торговой политики прошлых лет.

Подорожание коснулось всех актуальных моделей — классической Switch, версии Lite и OLED, а также аксессуаров к ним. Цены на грядущую Switch 2 и её периферию остались без изменений.

Новые цены:

• Switch — $299 → $339 (~26 900 ₽)

• Switch Lite — $199 → $229 (~18 200 ₽)

• Switch OLED — $349 → $399 (~31 700 ₽)