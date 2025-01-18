Nintendo официально раскрыла детали о грядущей Switch 2 с Mario Kart

Nintendo официально представила свою новую консоль Switch 2, не раскрыв много деталей.

Новая система будет работать как портативная консоль и сможет подключаться к телевизору. В кратком видео, больше напоминающем тизер, компания подтвердила, что подробности будут объявлены 2 апреля, а саму консоль планируется выпустить в конце 2025 года.

Switch 2 будет иметь больший экран и новые контроллеры Joy-Con с дополнительной кнопкой. Консоль будет обратно совместима с играми для оригинального Switch, хотя не со всеми.

Также ожидаются новые эксклюзивные игры, в том числе новая игра Mario Kart.

Ходят слухи, что в Switch 2 будет использоваться новый чип от Nvidia, позволяющий поддерживать более высокие разрешения.

Ожидается, что консоль продолжит поддержку онлайн-подписок. Nintendo Switch уже продалась тиражом более 146 миллионов экземпляров, став одной из самых успешных игровых консолей в истории.