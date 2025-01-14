Nintendo может анонсировать Switch 2 в конце недели

По последним сообщениям, Nintendo планирует представить свою новую консоль Switch 2 в конце этой недели. Хотя анонс ожидается в январе, на запуск первых игр и начало предзаказов может уйти ещё некоторое время.

Недавно возникли слухи о дате выхода консоли, с возможной презентацией 17 января. Ранее Nintendo сообщила, что новое оборудование будет представлено до конца текущего квартала, что даёт возможность выхода Switch 2 до 31 марта.

Разные источники, включая Тома Уоррена из The Verge, подтверждают, что анонс состоится на этой неделе, а Нейт Хайт предполагает, что мероприятие пройдет 16 января.

Презентация игр запланирована на конец февраля, что, вероятно, отложит фактический выпуск консоли до мая или июня. Информация о дизайне Switch 2 и новых контроллерах Joy-Con уже появилась в сети.