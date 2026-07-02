Nikkei: Xiaomi ожидает рекордный обвал продаж смартфонов

Xiaomi готовится к крупнейшему в своей истории падению продаж смартфонов — почти на 80 миллионов устройств, сообщает издание Nikkei. По данным издания, дефицит памяти привёл к массовому снижению поставок среди китайских производителей: компании Oppo, vivo и Honor понизили прогнозы на 15–20%, а Xiaomi — почти вдвое.

Одновременно сообщается, что китайские производители постепенно будут отказываться от Ultra-версий флагманских моделей: их производство обходится крайне дорого, при этом продажи таких устройств составляют лишь 100–200 тысяч штук. Для сравнения, линейка iPhone 17 разошлась в Китае тиражом в 35 миллионов экземпляров.