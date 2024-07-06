Главная » Новости

Nike прекращает поддержку ПО для своих кроссовок с автоматической шнуровкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 266 Опубликовано

Nike объявила, что с 6 августа прекратит поддержку этих инновационных кроссовок через свои приложения для устройств на базе Android и iOS.

Nike прекращает поддержку ПО для своих кроссовок с автоматической шнуровкой

Начиная с 6 августа, владельцы Adapt BB больше не смогут управлять функцией автоматической шнуровки и настраивать подсветку обуви с помощью мобильных приложений.

Вместо этого им придется обращаться к физическим кнопкам на кроссовках. Пользователи смогут включать и выключать «умную» систему обуви, проверять заряд аккумулятора, регулировать шнуровку путем затягивания или ослабления шнурков, или сохранять предустановленные настройки с помощью этих кнопок.

Приложения для управления Adapt BB больше не будут функционировать на любых устройствах. Кроме того, будущие обновления операционной системы iOS могут оказать негативное влияние на работоспособность уже установленного приложения для пользователей iPhone.

Adapt BB являются коммерческим продолжением линейки кроссовок Nike Mag, представленной в 2011 году и вдохновленной второй частью трилогии «Назад в будущее».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.