Nike прекращает поддержку ПО для своих кроссовок с автоматической шнуровкой

Nike объявила, что с 6 августа прекратит поддержку этих инновационных кроссовок через свои приложения для устройств на базе Android и iOS.

Начиная с 6 августа, владельцы Adapt BB больше не смогут управлять функцией автоматической шнуровки и настраивать подсветку обуви с помощью мобильных приложений.

Вместо этого им придется обращаться к физическим кнопкам на кроссовках. Пользователи смогут включать и выключать «умную» систему обуви, проверять заряд аккумулятора, регулировать шнуровку путем затягивания или ослабления шнурков, или сохранять предустановленные настройки с помощью этих кнопок.

Приложения для управления Adapt BB больше не будут функционировать на любых устройствах. Кроме того, будущие обновления операционной системы iOS могут оказать негативное влияние на работоспособность уже установленного приложения для пользователей iPhone.

Adapt BB являются коммерческим продолжением линейки кроссовок Nike Mag, представленной в 2011 году и вдохновленной второй частью трилогии «Назад в будущее».