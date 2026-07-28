Nike представила шлёпки с подогревом Air Zoom Hyperslide за 19 500 рублей

Компания Nike совместно с Hyperice представила высокотехнологичные шлёпки Air Zoom Hyperslide, предназначенные для восстановления спортсменов после тренировок. К верхней части обуви крепятся съёмные модули, обеспечивающие подогрев стопы и функцию вибрации.

Управление интенсивностью нагрева осуществляется при помощи кнопок на шлёпках либо через приложение на смартфоне. Производитель рекомендует носить Air Zoom Hyperslide вместе с носками, чтобы избежать дискомфорта во время работы функции подогрева.

Поступление модели в продажу на территории США запланировано на 29 сентября 2026 года, стоимость составит порядка 19 500 рублей (250 долларов по курсу ЦБ).