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Nike представила кроссовки Air Max 1000, напечатанные на 3D-принтере

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На выставке ComplexCon компания Nike анонсировала новую модель кроссовок Air Max 1000, изготовленных с использованием 3D-печати.

Nike представила кроссовки Air Max 1000, напечатанные на 3D-принтере

Эти кроссовки стали современным переосмыслением культовой модели Air Max 1, выпущенной в 1987 году, и представляют собой новое воплощение технологии Nike Air.

Модель была разработана в сотрудничестве с компанией Zellerfeld, имеющей опыт в 3D-печати обуви. Пользователь сможет сканировать свои ноги, после чего 3D-принтер создаст идеальные кроссовки по индивидуальным меркам.

Nike представила кроссовки Air Max 1000, напечатанные на 3D-принтере

Представители Nike отметили, что подошва кроссовок состоит из слоев разной плотности и текстуры, обеспечивая необходимую поддержку стопы. Для верхней части использован более мягкий и эластичный материал, что позволяет обойтись без шнурков.

Nike представила кроссовки Air Max 1000, напечатанные на 3D-принтере

Технология 3D-печати также позволила создать уникальный контурный дизайн, который был бы невозможен при традиционных методах производства обуви. Единственным элементом, который не печатается, является воздушная подушка в пятке, вставляемая отдельно.

Air Max 1000 продемонстрировали новую технологию, однако Nike не сообщила о планах по массовому производству обуви с использованием 3D-печати в будущем.

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