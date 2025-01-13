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Нидерландец воссоздал Тетрис в PDF-документе

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Томас Ринсма из Нидерландов создал версию Тетриса внутри PDF-файла, используя возможности JavaScript в движках PDFium и PDF.js, которые есть во многих современных браузерах.

Нидерландец воссоздал Тетрис в PDF-документе

В мире программирования существует традиция запускать игры на необычных платформах, и на этот раз Ринсма выбрал классическую головоломку.

Его проект, названный Pdftris, позволяет играть прямо в PDF-документе. На единственной странице находится игровое поле, где фигурки появляются и исчезают, как в оригинальной игре.

Управление осуществляется через кнопки на странице или текстовое поле. Игроки могут вращать фигуры, перемещать их и ускорять падение.

Набранные очки отображаются на экране. Встроенный JavaScript код управляет всей логикой игры, включая обновление интерфейса и подсчет очков. После завершения игры результаты можно сохранить, распечатав страницу.

Чтобы сыграть, нужно открыть файл pdftris.pdf в современном браузере, поддерживающем указанные движки. Игра не будет работать в Adobe Acrobat Reader, но может запуститься в Foxit Reader. Исходный код доступен для просмотра в текстовом редакторе и на странице проекта в GitHub.

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