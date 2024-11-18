New Atlas: ученые признали интернет причиной ожирения людей

Исследование, проведенное учеными из Университета Монаша и других учебных заведений, выявило связь между внедрением высокоскоростного интернета и увеличением числа случаев ожирения в Австралии.

Ожирение остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, увеличивая риски различных заболеваний, пишет New Atlas со ссылкой на исследование.

С 2012 года в Австралии внедряется Национальная широкополосная сеть (NBN), что значительно повысило скорость интернет-соединения.

В ходе исследования было проанализировано множество данных разных опросов. Ученые обнаружили, что увеличение внедрения NBN на 1% связано с ростом распространенности ожирения и увеличением индекса массы тела (ИМТ) на 1,57 кг/м².

Доктор Клаус Аккерманн из Университета Монаша отметил, что доступ к высокоскоростному интернету снижает физическую активность, так как люди становятся более пассивными. Это также связано с увеличением времени, проведенного за компьютером, что приводит к увеличению потребления калорий из-за перекусов.

Кроме того, использование интернета облегчает доступ к товарам и услугам, что снижает необходимость в физическом перемещении. Похожие исследования показывают, что эта проблема наблюдается не только в Австралии, но и в других странах, таких как Турция. Исследователи надеются, что результаты работы повысят осведомленность о взаимосвязи между интернетом и малоподвижным образом жизни.