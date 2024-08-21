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Невролог-реабилитолог Комаров: видеоигры могут улучшить психологическое состояние

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Невролог-реабилитолог Александр Комаров рассказал, что правильно подобранные видеоигры могут положительно влиять на психологическое состояние.

Невролог-реабилитолог Комаров: видеоигры могут улучшить психологическое состояние

Он отметил, что игры помогают разгрузить мозг от повседневных проблем и могут снять депрессивный фон.

Современные игры создают комфортную среду, где человек может выразить себя и повысить свой эмоциональный статус.

Комаров подчеркнул, что программы для ментальной реабилитации основаны на визуализации, а польза от игр зависит от психотипа игрока.

Например, «стрелялки» могут помочь холерикам, а спокойные стратегические игры — снизить возбудимость у других.

Правильно подобранные игры могут сохранить интеллект и улучшить психоэмоциональное состояние. Однако, если контент выбран неправильно, особенно для молодежи, это может усугубить проблемы.

Педагог Диана Белан отметила, что зависимость от соцсетей и игр — серьезная проблема для родителей и учителей. Она выделила восемь основных мотиваторов активности в этих сферах, включая достижения и чувство сопричастности.

Источник: NEWS.ru. 

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