Неубиваемые смарт-часы Black Shark GS3 Sport получили автономность до 18 дней

Компания Black Shark представила новые смарт-часы GS3 Sport, которые имеют высокую автономность и прочность корпуса.

Эти многофункциональные часы оснащены ярким 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения.

Аккумулятор часов может работать до 18 дней при обычном использовании и до 35 дней в режиме ожидания. Даже с включенным GPS часы могут отслеживать активность до 26 часов, что делает их отличным выбором для длительных прогулок на свежем воздухе. Устройство предлагает более 200 настраиваемых циферблатов для разных стилей.

Black Shark GS3 Sport имеет прочный корпус, сертифицированный по военным стандартам, что позволяет использовать его в экстремальных условиях. Часы водонепроницаемы до 50 метров и подходят для плавания.

Они поддерживают более 120 спортивных режимов и оснащены функциями для мониторинга здоровья, включая измерение сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Также доступны функции звонков через Bluetooth и светодиодный фонарик с несколькими уровнями яркости. Информация о цене пока не раскрыта, но часы уже доступны на китайском сайте JD.com.