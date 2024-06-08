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Netflix получил первый за последние 10 лет крупный редизайн

Автор На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

Первый крупный редизайн Netflix за последние десять лет включает ряд интересных изменений. Одно из главных обновлений касается описаний контента на каждой странице.

Netflix получил первый за последние 10 лет крупный редизайн

Теперь, при наведении курсора на отдельные фрагменты, плитки начинают воспроизводить отрывок из шоу или фильма, предлагая пользователям текстовое описание и дополнительную информацию, такую как общее время выполнения. Это помогает пользователям получить представление о контенте до его просмотра.

Вторым изменением является упрощение меню. Левостороннее меню исчезло, и на его месте появилась верхняя горизонтальная панель с основными опциями, такими как «Главная», «Шоу», «Фильмы» и «Мой Netflix». Это упрощение позволяет быстрее осуществлять навигацию по приложению и настраивать параметры.

Некоторые вкладки, такие как «Новое и популярное» и «Мой список», больше не присутствуют. Однако меню «Категории» все еще доступно, но для его поиска пользователь должен воспользоваться функцией поиска.

Важным аспектом редизайна является также улучшение алгоритмического «поиска» контента. Netflix будет предлагать контент на основе ваших предпочтений, а также предпочтений ваших друзей, если вы разрешили доступ к этой информации.

Это позволяет более точно настраивать рекомендации и предлагать контент, который вам может понравиться.

Новый редизайн Netflix направлен на создание удобной и персонализированной потоковой среды, где пользователи могут легко находить и наслаждаться разнообразным контентом.

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