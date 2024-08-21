Главная » Новости

Неработающий в РФ YouTube спровоцировал всплеск продаж роутеров с VPN

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В России резко возросли продажи Wi-Fi-роутеров с предустановленными VPN-сервисами. Это связано с замедлением работы YouTube и необходимостью обходить блокировки для умной техники.

В первой половине августа продажи таких роутеров увеличились на 40% по сравнению с концом июля.

Специалисты предупреждают, что использование этих устройств может угрожать безопасности личных данных пользователей.

VPN-роутеры помогают не только смотреть YouTube без ограничений, но и получать доступ к устройствам «умного дома», которые заблокированы после введения санкций.

Источник

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.