Неработающий в РФ YouTube спровоцировал всплеск продаж роутеров с VPN

В России резко возросли продажи Wi-Fi-роутеров с предустановленными VPN-сервисами. Это связано с замедлением работы YouTube и необходимостью обходить блокировки для умной техники.

В первой половине августа продажи таких роутеров увеличились на 40% по сравнению с концом июля.

Специалисты предупреждают, что использование этих устройств может угрожать безопасности личных данных пользователей.

VPN-роутеры помогают не только смотреть YouTube без ограничений, но и получать доступ к устройствам «умного дома», которые заблокированы после введения санкций.

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