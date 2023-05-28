Neowin: функция отображения секунд в Windows 11 сокращает заряд ноутбуков на 2%

Новая функция, как оказалось, влияет на время автономной работы устройства.

Журналисты портала Neowin решили сравнить время автономной работы ноутбука с включенной функцией отображения секунд, а также с использованием часов только с минутами.

Оказалось, что функция отображения секунд в Windows 11 сокращает заряд ноутбуков на 2%. При проведении эксперимента использовался 14-дюймовый HP Pavilion x360 с Intel Core i3 и 16 ГБ оперативной памяти.

Впрочем, журналисты отметили, что для повседневной работы такая разница не является существенной для обычного пользователя.