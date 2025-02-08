Немкин: мошенники активно распространяют вирусы через комментарии в соцсетях

В соцсетях и на платформах, таких как YouTube, мошенники начали размещать вредоносные ссылки в комментариях. Переход по ним может привести к установке вредоносного ПО или краже данных, предупредил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике в беседе с РИА Новости.

Злоумышленники используют ссылки на вредоносные архивы, загруженные в облачные хранилища. Эти ссылки часто выглядят как обычные файлы, предлагающие полезный контент, например, программы или документы. Скачивание таких архивов может вызвать установку вирусов или шифрование данных с целью вымогательства.

Немкин подчеркнул, что особую опасность представляют архивы с вредоносными файлами, замаскированные под форматы PDF или JPEG. Облачные сервисы, которые обычно ассоциируются с безопасностью, могут не всегда быстро выявлять такие угрозы.

Он призвал пользователей быть осторожными, избегать скачивания файлов из непроверенных источников, использовать антивирусные программы и внимательно относиться к архивам, требующим пароля для распаковки.

Также он отметил важность образовательных кампаний и технологий фильтрации контента для борьбы с мошенничеством.