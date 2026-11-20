Немецкая компания Q.ANT представила фотонный процессор NPU Gen 2+, предназначенный для ускорения вычислений в системах искусственного интеллекта и высокопроизводительных компьютерах. Разработку продемонстрировали на конференции Supercomputing 2026 в Чикаго. Главная особенность нового чипа заключается в использовании света для выполнения математических операций, которые в традиционных процессорах обрабатываются электронными схемами.

NPU Gen 2+ получил поддержку дискретного преобразования Фурье. Эта операция широко применяется при обработке сигналов, изображений и анализе данных. В фотонном процессоре соответствующие вычисления выполняются с использованием физических свойств света, что потенциально позволяет сократить количество промежуточных операций и энергозатраты.

Во время демонстрации Q.ANT объединила собственный ускоритель с графическим процессором AMD. Гибридная система использовалась для запуска большой языковой модели. Оптическая часть оборудования выполняла отдельные математические преобразования, показывая возможность совместной работы фотонных и традиционных вычислительных компонентов.

Разработчики рассматривают такие устройства не как полную замену центральных и графических процессоров, а как специализированные сопроцессоры. Они смогут брать на себя отдельные ресурсоёмкие операции, оставляя остальные задачи привычному серверному оборудованию.

NPU Gen 2+ поддерживает интеграцию через интерфейс PCIe, что упрощает его использование в стандартных серверных системах. Компания также развивает программные инструменты для разработчиков, включая средства работы с C и Python.

Коммерческие системы, объединяющие процессоры Gen 2 и Gen 2+, Q.ANT планирует предложить во второй половине 2027 года. Пока технология находится на этапе демонстрации и развития программной экосистемы.

Фотонные вычисления рассматриваются как одно из перспективных направлений развития ИИ-инфраструктуры. Однако реальные преимущества новой архитектуры по производительности и энергопотреблению ещё предстоит подтвердить в независимых испытаниях на широком наборе задач.