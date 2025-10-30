Некоторые владельцы AirPods Pro 3 жалуются на статический шум при ANC

Часть пользователей AirPods Pro 3 сообщают о появлении статического шума при включённой функции активного шумоподавления (ANC), даже когда музыка не воспроизводится. Информацию об этом публикуют на Reddit и форумах MacRumors.

Шум описывается как шипение, белый шум, звук дождя или напоминающий шум моря, похожий на эффект от поднесённой к уху раковины. Проблема наблюдается в режимах ANC, Adaptive и Transparency. Некоторые пользователи отмечают, что шум сильнее слышен в одном наушнике, а высокие частоты могут усиливаться при включении ANC.

По словам владельцев, музыка частично снижает эффект шума, но не всегда. Не все устройства AirPods Pro 3 подвержены проблеме — некоторые пользователи её не замечают. Некоторые люди обменяли наушники в Apple Store, но сталкивались с той же проблемой и на заменённых моделях.

Причины появления шума пока неясны — он может быть связан как с аппаратной частью, так и с программным обеспечением. На данный момент полностью устранить шум возможно только при выключении ANC и режима Transparency через настройки AirPods.