«Нейрощит» от Т-Банка заработает по всей стране уже в ноябре

Технология «Нейрощит», разработанная для борьбы с мошенничеством, будет внедрена для абонентов «Т-Мобайла» по всей стране в ноябре. Об этом сообщил Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка, на форуме Finopolis 2024, пишут РИА Новости.

«Нейрощит» была запущена в 2022 году и использует искусственный интеллект для анализа звука, чтобы распознавать мошеннические звонки. Она может разрывать такие звонки, не позволяя абонентам сообщать свои личные данные. Технология демонстрирует точность в 99%.

Теперь «Нейрощит» будет не просто завершать звонки, но также вмешиваться в разговор с мошенниками, чтобы предупредить абонента о риске. Текущий пилотный проект проходит в Нижегородской области и продлится около месяца. Каждый месяц «Нейрощит» разрывает около 27 миллионов звонков.