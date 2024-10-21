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«Нейрощит» от Т-Банка заработает по всей стране уже в ноябре

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Технология «Нейрощит», разработанная для борьбы с мошенничеством, будет внедрена для абонентов «Т-Мобайла» по всей стране в ноябре. Об этом сообщил Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка, на форуме Finopolis 2024, пишут РИА Новости.

«Нейрощит» была запущена в 2022 году и использует искусственный интеллект для анализа звука, чтобы распознавать мошеннические звонки. Она может разрывать такие звонки, не позволяя абонентам сообщать свои личные данные. Технология демонстрирует точность в 99%.

Теперь «Нейрощит» будет не просто завершать звонки, но также вмешиваться в разговор с мошенниками, чтобы предупредить абонента о риске. Текущий пилотный проект проходит в Нижегородской области и продлится около месяца. Каждый месяц «Нейрощит» разрывает около 27 миллионов звонков.

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