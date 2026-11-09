Нейросеть FLUX 3 Image Klein научилась точнее размещать объекты на картинках

Разработчики генеративной модели FLUX 3 Image Klein из компании Black Forest Labs предложили инструмент для более точного управления композицией изображений, создаваемых искусственным интеллектом. Технология позволяет заранее определять области холста, в которых должны располагаться отдельные объекты и текстовые элементы.

Особенности работы системы рассмотрело издание 3DNews в материале, опубликованном 9 ноября 2026 года. Авторы протестировали использование координатных рамок, известных как bounding boxes, в среде локальной генерации изображений.

Одной из распространённых проблем нейросетевых генераторов остаётся непредсказуемое расположение объектов. Даже если пользователь подробно описывает композицию, модель может разместить элементы не там, где они должны находиться. Особенно заметны такие ошибки при создании плакатов, рекламных материалов и изображений с текстом.

FLUX 3 Image Klein предлагает задавать положение элементов через специальные координатные рамки. Пользователь может описать границы области изображения и указать, что именно должно в ней находиться.

Данные передаются модели в структурированном формате JSON. Для каждого элемента указываются идентификатор, координаты и описание предполагаемого содержимого.

Такая система позволяет разделить общую текстовую инструкцию и конкретные требования к расположению объектов на холсте. Например, можно задать отдельные рамки для фона, персонажей, названия продукта и пояснительного текста.

При тестировании авторы использовали среду ComfyUI, позволяющую запускать локальные генеративные модели и объединять операции обработки изображений в визуальные рабочие процессы.

Однако эксперименты показали, что поддержка координатных рамок пока не гарантирует полного соблюдения заданной композиции. В отдельных случаях нейросеть изменяла положение и масштаб объектов, несмотря на заранее установленные ограничения.

Авторы также рассмотрели способы улучшения результата с помощью обработки текстовых запросов и дополнительных настроек генерации.

Для пользователей, работающих с графикой, развитие подобных инструментов имеет практическое значение. Более точное управление композицией способно сократить количество повторных генераций и облегчить подготовку рекламных материалов, иллюстраций и макетов.

Вместе с тем технология пока требует экспериментов с настройками и не исключает необходимости последующей ручной доработки изображений.