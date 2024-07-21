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Нейробиолог из США рассказал, как повысить эффективность работы мозга

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Регулярная физическая активность, включая быструю ходьбу и езду на велосипеде, может быть эффективным способом улучшения работы мозга.

Она способствует увеличению размера гиппокампа, улучшению кровотока и увеличению числа синапсов, что положительно сказывается на когнитивных функциях и памяти.

Физическая активность действительно оказывает положительное влияние на производительность мозга.

Венди Сузуки, нейробиолог из Нью-Йоркского университета, подтверждает, что упражнения, такие как быстрая ходьба и езда на велосипеде, способствуют улучшению работы мозга и имеют ряд преимуществ.

 

 

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