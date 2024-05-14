Недорогой робот-гуманоид Unitree Robotics G1 открыл бутылку и наколол орехов

Китайская компания Unitree Robotics представила нового робота G1. Он выглядит как человек и может выполнять разные задачи. Стоимость базовой версии робота составляет всего 16 тысяч долларов.

У него есть 23 движущихся части, и он использует электромоторы сильной силы. На видео, опубликованном на YouTube, робот показывает свои навыки: он держит паяльник, колет орехи и открывает бутылку.

Его базовая версия стоит от 16 тысяч долларов. Это дешевле, чем человекоподобный робот от компании Tesla, который в 2022 году оценивался в 20 тысяч долларов. Однако цена и дата поступления в продажу обновленной версии G1, Optimus gen 2, пока неизвестны.

Рост робота G1 составляет 127 сантиметров, а его вес — 35 килограмм. У него 23 движущиеся части, и он может двигаться со скоростью до двух метров в секунду. Робот может работать около двух часов от одного заряда батареи. Он использует лидар и камеру глубины Intel RealSense для восприятия окружающей среды. Голова робота имеет лицевую часть и встроенную подсветку.

У робота G1 есть два варианта рук: неподвижные пятипалые руки и полноценные управляемые захваты-манипуляторы с тремя пальцами. Руки оснащены датчиками силы и тактильными сенсорами. В видео робот демонстрирует, что может удерживать предметы и манипулировать ими. Например, он может достать орехи из чашки одной рукой и разбить их другой. Робот также может держать паяльник, открывать бутылку и выполнять другие задачи.

Управление роботом G1 осуществляется с помощью нейросетевой модели, которая обучается в симуляции с использованием обучения с подкреплением и имитационного обучения. Некоторые возможности, продемонстрированные в видео, все еще находятся в стадии разработки и требуют дальнейшего совершенствования. Однако компания Unitree Robotics активно работает над улучшением функциональности и возможностей робота G1.