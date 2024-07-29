Недорогой процессор Exynos 1580 от Samsung засветился в банчмарке Geekbench

В сети появились технические характеристики нового чипа Samsung, предназначенного для среднебюджетных смартфонов.

Процессор Exynos 1580 прошел тестирование в Geekbench, что позволило узнать его ключевые аппаратные спецификации.

Архитектура восьмиядерного Exynos 1580, известная под артикулом S5E8855, включает одно «большое» ядро Cortex-A720 с тактовой частотой 2,91 ГГц, три производительных ядра Cortex-A720 на 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 на 1,95 ГГц.

В тестах Geekbench 5 инженерный образец чипа продемонстрировал результаты в 1046 и 3678 баллов в одно- и многоядерном тестах соответственно.

Хотя показатели новинки уступают Snapdragon 7+ Gen 3, инсайдеры утверждают, что у Exynos 1580 может быть более мощная встроенная графика на архитектуре RDNA3, как в чипе Exynos 2400.

Производство новинки планируется по 4-нм техпроцессу. Наряду с этим инсайдеры выяснили, что первой моделью с новым процессором может стать Galaxy A56.