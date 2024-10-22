Недорогой кондиционер Xiaomi сможет обогреть помещение при морозе -35 °C

Xiaomi анонсировала новый кондиционер Mijia Fresh Air Pro, который предназначен для помещений площадью до 20 м². Устройство способно обогревать комнаты при температурах на улице до -35 °C и охлаждать при температуре до +65 °C.

Кондиционер имеет производительность до 60 м³/ч и уровень шума не превышает 42 дБ. Он оснащён двухцилиндровым компрессором с низким уровнем вибрации и теплообменником, обеспечивающим быстрое охлаждение и обогрев.

Максимальная мощность устройства составляет 3,52 кВт в режиме охлаждения и 5,11 кВт в режиме обогрева, а годовой коэффициент энергоэффективности (APF) — 5,65.

Среди особенностей кондиционера — HEPA-фильтр, который задерживает бактерии, вирусы, пыльцу и формальдегид, а также до 99% частиц PM2.5 и органических соединений. Устройство поддерживает голосовые команды и может управляться через мобильное приложение Mijia с использованием Xiaomi HyperOS Connect.

Размеры внутреннего блока составляют 965 x 325 x 215 мм, а его вес — 13 кг. Mijia Fresh Air Pro уже доступен на китайском рынке по цене 562 доллара или 54 000 рублей.