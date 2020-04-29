Недорогие смарт-часы Realme показали лицо

Информация про «умные» часы от молодой компании Realme появлялась еще в начале года. Ожидалось, что китайский производитель выпустит часы в первом квартале 2020 года, но этого так и не произошло.

Теперь в Сети показали внешность самих смарт-часов, а также раскрыли их интерфейс.

Источником изображения стал зарубежный ресурс XDA-Developers, который уже неоднократно приводил достоверные данные про смартфоны и другие гаджеты.

Судя по рендерным изображениям, часы от Realme стоили бы недорого. Они получили дизайн в стиле Apple Watch и небольшой дисплей.

Источник сообщил, что гаджет оснастили 1,4-дюймовым ЖК экраном с разрешением 320х320 пикселей, аккумулятором на 160 мАч и защитой от воды по стандарту IP68.