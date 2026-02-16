Неанонсированный Samsung Galaxy S26 Plus появился на Craigslist за $1 650

За несколько дней до мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 25 февраля в сети появилась необычная утечка: на Craigslist был выставлен смартфон, якобы Galaxy S26 Ultra, с ценником $1 650. Фото устройства, опубликованные инсайдером @Kakooli98 в X, показывают полностью рабочий аппарат с обоями серии Galaxy S26.

Однако детали указывают на то, что на самом деле это может быть Galaxy S26 Plus. Камерный модуль представлен в виде одной продолговатой «капсулы», что соответствует слухам о дизайне S26 Plus, а не Ultra.

Цена на устройстве значительно превышает ожидаемую розничную стоимость S26 Plus, которая оценивается примерно в $1 000–$1 100 в зависимости от объёма памяти. Такая наценка делает объявление сомнительным. Даже если устройство подлинное, предрелизные образцы могут иметь недоработанное ПО и не обеспечиваются официальной гарантией.

Смартфон на фото выполнен в чёрном цвете, который, согласно утечкам, станет одной из вариантов окраски S26 Plus. Внешне дизайн не сильно отличается от предыдущих моделей Galaxy, хотя ожидаются мелкие изменения в линейке.

Пока неизвестно, как устройство оказалось на Craigslist — это может быть официальный тестовый образец, случайно попавший в свободную продажу, либо менее прозрачная ситуация. С учётом приближающегося Unpacked официальные подробности станут известны уже через несколько дней, а все подобные объявления стоит рассматривать с осторожностью.