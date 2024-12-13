Названы цена и технические характеристики смартфона Google Pixel 9a

Презентация нового Google Pixel 9a состоится только в марте следующего года, но зарубежным журналистам уже удалось выяснить многое, включая стоимость и ключевые характеристики.

Цена и технические характеристики смартфона Google Pixel 9a были раскрыты порталом Android Headlines, где ссылаются на собственные источники.

Так, выяснилось, что Pixel 9a будет работать на чипе Tensor G4 и чипе безопасности Titan M2, как и другие модели серии Pixel 9. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и варианты встроенного хранилища на 128 или 256 ГБ с использованием UFS 3.1.

Дисплей устройства будет иметь диагональ 6,285 дюйма с разрешением 2424 × 1080 пикселей, поддерживать частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. Пиковая яркость составит 2700 кд/м², а в режиме HDR — 1800 кд/м². Защиту экрана обеспечит стекло Gorilla Glass 3.

В дисплей будет встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера на 13 Мп будет расположена в верхней части экрана, а на задней панели разместится основная камера на 48 Мп с датчиком Samsung ISOCELL GN8 и дополнительная 13-Мп широкоугольная камера.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч обеспечит проводную зарядку мощностью 23 Вт и беспроводную на 7,5 Вт, обеспечивая долгую работу устройства. Габариты смартфона составят 154,7 × 73,3 × 8,9 мм, а вес — 185,9 г.

Кроме того, Pixel 9a будет оснащён Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 LE, портом USB Type-C 3.2, чипом NFC, стереодинамиками и двумя микрофонами.

Устройство будет соответствовать стандарту IP68 по защите от влаги и пыли и работать на базе Android 15 с поддержкой обновлений на протяжении семи лет. Стоимость новинки составит $499, как и у предыдущей модели Pixel 8a.