Названы ожидаемые характеристики серии Huawei Pura 80

Согласно последним данным, новая серия Huawei Pura 80 может повторить размеры экранов своего предшественника, Pura 70. Ожидается, что новые модели будут оснащены дисплеями с улучшенным качеством изображения.

Пользователь Weibo @SmartPikachu сообщил, что после выхода серии Mate 70 потребители с нетерпением ждут Pura 80. Предполагается, что новая линейка будет значительно улучшена по сравнению с Pura 70 и Mate.

По информации источника, серия Pura 80 будет иметь два размера экрана: 6,6 дюймов для плоской панели и 6,8 дюймов для изогнутой. Также ожидается использование усовершенствованного основного датчика камеры и нового телеобъектива.

Для сравнения, модели Pura 70 имеют такие же размеры экранов: стандартная версия с 6,6-дюймовой плоской OLED LTPO панелью и премиум-версии с 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем.

Ожидается, что новые панели будут иметь разрешение высокой четкости, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 2500 нит и 1,07 миллиарда цветов.

В серии Pura 80 могут использоваться аналогичные технологии дисплея, что и в предыдущем поколении. Линейка также обещает улучшенные визуальные эффекты и расширенные возможности просмотра, возможно, с применением решений на основе искусственного интеллекта.

Хотя до дебюта Pura 80 ещё есть время, пользователи могут ожидать улучшений в дисплее, камере, чипе и аккумуляторе. Также ожидаются новые цветовые решения, которые могут значительно улучшить внешний вид смартфонов Pura 80.