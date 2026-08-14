Названы модели умных часов Samsung, которые не получат обновление One UI 9 Watch

Компания Samsung готовится к выпуску обновления One UI 9 Watch для более ранних моделей смарт-часов линейки Galaxy. Стабильная версия прошивки была представлена в июле на недавно выпущенных Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, и после завершения бета-тестирования обновление начнёт распространяться на другие устройства. Однако некоторые модели часов Galaxy останутся без этого обновления.

Как правило, Samsung обеспечивает поддержку четырёх крупных обновлений операционной системы для своих смарт-часов Galaxy, за исключением новых моделей Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, для которых предусмотрено дополнительное, пятое обновление. Это означает, что часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic уже достигли предела поддержки обновлений операционной системы на версии One UI 8 Watch — специальные редакции этих моделей также не получат дальнейших апдейтов.

Согласно действующей политике обновлений, в перечень устройств, которые не получат One UI 9 Watch, вошли Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 4 Golf Edition и Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition. Эти модели были выпущены в 2021 году с предустановленной оболочкой One UI Watch 3 на базе Wear OS 3, и за последующие четыре года получили все обещанные Samsung крупные обновления системы, что и стало причиной прекращения дальнейшей программной поддержки.

Для указанных моделей также было предусмотрено пять лет обновлений безопасности, срок действия которых истёк в августе 2026 года. Устройства при этом продолжат функционировать в штатном режиме, несмотря на отсутствие новых программных обновлений, однако производитель рекомендует пользователям задуматься о переходе на более новые модели — в частности, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, для которых предусмотрены пять крупных обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности.