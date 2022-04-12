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Названы детские приложения, которые собирают больше всего данных

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Одним из наиболее тревожных побочных эффектов пандемии стала растущая зависимость молодежи от цифровой связи и, как следствие, потенциальное воздействие вредных элементов.

Без возможности выйти на улицу или даже пойти в школу, чтобы поговорить с друзьями лично, дети упустили важное время для социального развития, и у большинства родителей есть, по крайней мере, некоторые опасения по поводу чрезмерного использования Интернета и, в частности, использования социальных сетей.

Но какой вариант у вас есть? Поскольку все больше и больше наших взаимодействий переходят в онлайн, дети неизменно будут проводить там больше времени в любом случае, и по мере того, как их друзья становятся активными на определенных платформах, они вскоре последуют их примеру, что может нанести им вред, если они останутся без присмотра.

И даже если вы доверяете приложениям, которые они используют, есть также их личные данные и то, как они используются для отслеживания и нацеливания на них, потенциально разными способами. Именно это и рассматривается в этом отчете от The Toy Zone — чтобы получить представление о том, какие типы трекеров и инструментов для сбора данных использует каждое детское приложение, The Toy Zone предоставила сравнительный список различных данных, полученных каждым из самых популярных приложений.

Названы детские приложения, которые собирают больше всего данных

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