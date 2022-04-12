Названы детские приложения, которые собирают больше всего данных

Одним из наиболее тревожных побочных эффектов пандемии стала растущая зависимость молодежи от цифровой связи и, как следствие, потенциальное воздействие вредных элементов.

Без возможности выйти на улицу или даже пойти в школу, чтобы поговорить с друзьями лично, дети упустили важное время для социального развития, и у большинства родителей есть, по крайней мере, некоторые опасения по поводу чрезмерного использования Интернета и, в частности, использования социальных сетей.

Но какой вариант у вас есть? Поскольку все больше и больше наших взаимодействий переходят в онлайн, дети неизменно будут проводить там больше времени в любом случае, и по мере того, как их друзья становятся активными на определенных платформах, они вскоре последуют их примеру, что может нанести им вред, если они останутся без присмотра.

И даже если вы доверяете приложениям, которые они используют, есть также их личные данные и то, как они используются для отслеживания и нацеливания на них, потенциально разными способами. Именно это и рассматривается в этом отчете от The Toy Zone — чтобы получить представление о том, какие типы трекеров и инструментов для сбора данных использует каждое детское приложение, The Toy Zone предоставила сравнительный список различных данных, полученных каждым из самых популярных приложений.