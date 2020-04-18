Названа стоимость «умной» настольной посудомоечной машины от Xiaomi

Xiaomi начала продажи компактной посудомоечной машины, которую можно разместить на маленькой кухне.

Новинка под названием Xiaomi Mijia Internet 4 считается малогабаритной посудомоечной машиной. Она подойдет для семьи из двух или трех человек.

В Mijia Internet 4 реализовали управление со смартфона или через голосового помощника, но в этом случае бытовое устройство нужно подключить к системе умного дома.

В Mijia Internet 4 есть шесть режимов мойки, сушка и стерилизация при температуре 75 градусов.

Подключить посудомоечную машину можно к смесителю, а для этого в комплекте есть переходники для разных типов смесителей.

Стоимость Mijia Internet 4 составляет 178 долларов, что в пересчете 13,7 тыс. рублей.